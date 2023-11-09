Секретний інгредієнт покращить смак червоної риби під час засолення

Червона риба – улюблений продукт більшості людей. Вона є хорошим джерелом білка, омега-3 жирних кислот, вітамінів і мінералів.

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Оскільки готовий продукт в магазині коштує чималих грошей, варто спробувати купити філе або цілу рибину і засолити самостійно. Як це зробити з одним цікавим інгредієнтом, розповіли в Instagram-блозі hausteno4ek.

Секрет маринаду — у використанні алкоголю, а саме горілки. Сам процес приготування займе всього 20-30 хвилин, а засолювання триває 8-10 годин.

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Інгредієнти:

червона риба (сьомга, форель, лосось) – 300 г,

горілка – 30 мл,

сіль – 2 ст. ложки,

цукор – 1 ст. ложка.

Спосіб приготування:

1. Очистіть від луски рибу, промийте та підсушіть за допомогою паперових рушників. Філе риби натріть сіллю і цукром, покладіть у неметалевий посуд (найкраще – скляна форма з кришкою).

2. Влийте горілку просто на рибу та закрийте посуд, поставте у холодильник для засолювання на 8-10 годин.

3. Злийте розсіл, промийте рибу у холодній воді. Просушіть паперовими рушниками.

4. Таку засолену рибку треба зберігати у холодильнику у чистій та сухій тарі. Горілка не буде відчуватися, але посилить смак риби, ще й виконає дезінфекцію.

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