Кулінари розкрили хирість, завдяки якій мариноване сало буде м'яким та ароматним

Мариноване сало рецепт - як замаринувати сало, щоб було м'яким

Мариноване сало – дуже смачна та ситна закуска. Щоб все вдалося, вам потрібно обрати якісне та свіже сало.

Обов'язково – хороший настрій, бо їжа приготовлена з любов'ю найсмачніша! Про це пише Pixel.

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Інгредієнти:

свиняча підчеревина або сало – 1,5-2 кг;

кухонна сіль – 200 грамів;

цукор пісок – 100 грамів;

лавровий лист;

чорний перець горошком;

часник;

питна вода – 1 л.

Спосіб приготування:

1. Додайте у воду 2-3 лаврових листи, декілька горошин перцю, змішайте з цукром і сіллю, добре прокип’ятіть і охолодіть маринад.

2. Шматок підчеревини або сала нашпигуйте нарізаними навпіл зубчиками часнику.

3. Покладіть у миску та додайте охолоджений маринад.

4. Залиште сало на 10-12 годин при кімнатній температурі, щоб воно добре просочилося.

5. Після цього поставте в холодильник і дайте страві промаринуватися ще протягом 24-36 годин.

6. Перекладіть мариноване сало на паперову серветку і наріжте тонкими смужками.

Смачного!

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