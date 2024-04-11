Кулінарні експерти розкрили кращі рецепти глазурі для пасок: не кришиться і не липне до рук

Великодній стіл неможливо уявити без паски, а її окрасою слугує апетитна глазур. Є багато рецептів глазурі, але ми пропонуємо вам 6 найкращих, які допоможуть зробити вашу паску справжнім витвором мистецтва.

Перед нанесенням глазурі дайте пасці повністю охолонути. Для більш рівномірного нанесення глазурі можна використовувати кондитерський пензлик. Якщо глазур занадто густа, її можна розбавити трохи теплою водою

Кулінари поділилися шістьма кращими покриттями для великоднього хліба.

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1. Білкова глазур:

Інгредієнти: 1 яєчний білок, 200 г цукрової пудри, ½ чайної ложки лимонного соку, кілька чайних ложок води.

Приготування: Збийте білок, цукрову пудру та лимонний сік до густої кремоподібної маси. Додайте трохи води, якщо глазур занадто густа. Змастіть паски глазур'ю і залиште на кілька годин для застигання.

2. Цукрова глазур:

Інгредієнти: 200 г цукру, 75 мл води, 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування: Зваріть сироп з цукру та води. Додайте лимонний сік і охолодіть. Збийте масу до білого кольору. Покрийте паски глазур'ю і дайте їй висохнути протягом кількох годин.

3. Глазур з желатином:

Інгредієнти: 1 чайна ложка желатину, 4 столові ложки води, 100 г цукрової пудри, щіпка ваніліну або кілька крапель лимонного соку.

Приготування: Замочіть желатин у воді. Змішайте цукрову пудру, ванілін і воду. Доведіть до кипіння, зніміть з вогню і додайте желатин. Збийте масу до густої консистенції. Нанесіть глазур на паски й дайте їй застигнути протягом кількох годин.

4. Глазур зі згущеним молоком:

Інгредієнти: 4 столові ложки сухого молока, 6 столових ложок згущеного молока, 2 чайні ложки лимонного соку.

Приготування: Змішайте всі інгредієнти до однорідної маси. Змастіть глазур'ю паски й дайте їй застигнути протягом кількох годин.

5. Глазур з маршмеллоу:

Інгредієнти: 100 г маршмеллоу, 2 столові ложки лимонного соку, столова ложка вершкового масла, 100 г цукрової пудри.

Приготування: Розтопіть маршмеллоу на водяній бані з лимонним соком та олією. Додайте цукрову пудру і перемішайте. Нанесіть глазур на паски й дайте їй застигнути протягом кількох годин.

6. Шоколадна глазур:

Інгредієнти: 100 г чорного шоколаду, 1 столова ложка олії.

Приготування: Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці. Додайте олію і перемішайте. Покрийте паски глазур'ю і дайте їй застигнути протягом 30 хвилин.

Вибирайте рецепт глазурі на свій смак і радуйте своїх близьких ароматною та красивою паскою.

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