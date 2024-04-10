Швидкий рецепт смачної глазурі для паски: готується на желатині, тому не буде кришитися

Великдень 2024 не за горами, і багато хто вже розмірковує над тим, як створити ідеальну паску, включаючи вибір глазурі для її прикрашання. Глазур на основі желатину є однією з популярних варіантів, адже вона чудово лягає на паски.

Для того, щоб ваша святкова випічка була не лише апетитною, але й виглядала привабливо, UAportal пропонує вам спробувати рецепт такої глазурі. Вона не залишає слідів на ножі й стане вишуканим акцентом вашої паски. Глазур на желатині відмінно зберігає форму, не ламається і не розтікається, коли ви будете різати випічку. Білосніжна, рівна і гладенька глазур особливо підкреслить красу ваших пасок.

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Рецепт глазурі для паски на желатині

Інгредієнти:

Цукор — 120 г

Вода — 60 мл + 2 ст. л

Желатин — 5 г

Ванільний цукор — 1 ч. л

Приготуванні:

Спочатку розчиніть желатин у двох ложках холодної води та залиште на 15 хвилин. У каструльці з’єднайте звичайний та ванільний цукор з водою, ретельно перемішайте і нагрівайте на слабкому вогні до утворення пухирців на поверхні, варіть 1-1,5 хвилини та зніміть з плити. Дайте сиропу вистигнути кілька хвилин, додайте до нього желатин, розмішайте до однорідності та залиште охолоджуватися до теплого стану. Після цього збийте суміш міксером на високій швидкості до того моменту, поки не утвориться густа маса. Перевірте готовність, піднявши лопатку з глазур’ю: якщо вона стікає повільно і частково залишається на поверхні, а та що стекла – зберігає малюнок, то глазур вдалася.

Нагадаємо, UAportal вже писав про те, що не можна додавати до паски, щоб не зіпсувати її.

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