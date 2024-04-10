Швидкий рецепт смачної глазурі для паски: готується на желатині, тому не буде кришитися
Великдень 2024 не за горами, і багато хто вже розмірковує над тим, як створити ідеальну паску, включаючи вибір глазурі для її прикрашання. Глазур на основі желатину є однією з популярних варіантів, адже вона чудово лягає на паски.
Для того, щоб ваша святкова випічка була не лише апетитною, але й виглядала привабливо, UAportal пропонує вам спробувати рецепт такої глазурі. Вона не залишає слідів на ножі й стане вишуканим акцентом вашої паски. Глазур на желатині відмінно зберігає форму, не ламається і не розтікається, коли ви будете різати випічку. Білосніжна, рівна і гладенька глазур особливо підкреслить красу ваших пасок.
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Рецепт глазурі для паски на желатині
Інгредієнти:
- Цукор — 120 г
- Вода — 60 мл + 2 ст. л
- Желатин — 5 г
- Ванільний цукор — 1 ч. л
Приготуванні:
- Спочатку розчиніть желатин у двох ложках холодної води та залиште на 15 хвилин.
- У каструльці з’єднайте звичайний та ванільний цукор з водою, ретельно перемішайте і нагрівайте на слабкому вогні до утворення пухирців на поверхні, варіть 1-1,5 хвилини та зніміть з плити.
- Дайте сиропу вистигнути кілька хвилин, додайте до нього желатин, розмішайте до однорідності та залиште охолоджуватися до теплого стану.
- Після цього збийте суміш міксером на високій швидкості до того моменту, поки не утвориться густа маса.
- Перевірте готовність, піднявши лопатку з глазур’ю: якщо вона стікає повільно і частково залишається на поверхні, а та що стекла – зберігає малюнок, то глазур вдалася.
Нагадаємо, UAportal вже писав про те, що не можна додавати до паски, щоб не зіпсувати її.
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