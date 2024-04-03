Паска, яка завжди вдається навіть в новачків у кулінарії: секретний рецепт без дріжджів

Якщо ви ще не мали нагоди приготувати паску на Великдень, то зараз ідеальний момент, щоб це спробувати! Вона гарантовано стане окрасою вашого святкового столу.

Відео дня

Команда UAportal разом із Shuba радить спробувати унікальний рецепт паски, яка не потребує дріжджів. Вона нагадує кекс і є відмінним варіантом для тих, хто не бажає витрачати час на приготування дріжджового тіста. Цей рецепт дозволяє експериментувати та додати улюблені інгредієнти, такі як апельсинова цедра, цукати або горіхи, що зробить випічку особливо ароматною та смачною.

Читайте також: Як запобігти трісканню паски під час випікання

Як приготувати паску без дріжджів

Інгредієнти для 3-х порцій:

борошно пшеничне – 500 г;

масло вершкове 82% — 200 г;

цукор – 180 г;

молоко 3,2% — 200 мл;

велике куряче яйце – 4 шт.;

родзинки, цедра лимона – на свій смак;

розпушувач – 7 г;

сіль, ваніль – на свій смак.

Приготування:

Збиваємо м’яке вершкове масло з цукром до отримання повітряної маси. Потім, не припиняючи збивання, вводимо яйця по одному. До цієї суміші додаємо натерту лимонну цедру, ванілін та молоко кімнатної температури, акуратно перемішуємо до однорідності. В іншій ємності змішуємо борошно, розпушувач та дрібку солі. Просіваємо цю суху суміш у яєчно-масляну основу, ретельно змішуємо. Родзинки заливаємо кип’ятком, залишаємо на п’ять хвилин, потім зціджуємо воду, просушуємо їх, обвалюємо в борошні та додаємо в тісто. Розподіляємо тісто по формах, заповнюючи їх не більше ніж на половину, і випікаємо в духовці, розігрітій до 160°C, протягом 30 хвилин.

Нагадаємо, UAportal вже писав про те, що не можна додавати до паски, щоб не зіпсувати її.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!