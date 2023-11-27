Куди поставити грошове дерево, щоб воно нарешті зацвіло

Грошове дерево - де краще поставити грошове дерево, щоб воно цвіло

Грошове дерево, також відоме як товстянка, є сукулентом, який родом з Південної Африки. У дикій природі грошове дерево цвіте влітку, коли в природі є багато сонця і тепла. Однак у домашніх умовах грошове дерево може цвісти взимку, якщо йому забезпечити певні умови.

Квітникарі радять забезпечити йому правильне місце, але є кілька ознак для ідеальної території для товстянки. Найкращим способом буде дотримуватись "золотої середини".

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1. Відсутність опалювальних приладів. Грошове дерево не потребує спеки для того, щоб випустити гарні квіти. Тому батареї, обігрівачі, каміни та інші джерела не стимулюватимуть формування бутонів.

Ідеальна температура для товстянки – від +10 градусів до +15, але важливо стежити, щоб вона не опускалася нижче +5 градусів. Восени та весною грошове дерево можна поставити на заскленому балконі.

2. Незначне освітлення. Здебільшого кімнатним рослина мтреба більше світла, щоб квітнути, але з грошовим деревом трохи по-іншому.

Рослину треба ставити на підвіконня, яке виходить на північ, північний захід або північний схід. Проте батареї мають бути подалі. Найкраще місце – балкон із північного боку.

3. Небагато поливу. Грошове дерево не любить перезволоження. У зимовий період, коли рослина перебуває в періоді спокою, її потрібно поливати ще рідше, ніж влітку.

Згідно зі східною практикою фен-шую, грошове дерево треба ставити у кімнаті, що виходить на південний схід, але подалі від вікна.Так товстянка не тільки зацвіте, а й приверне матеріальний добробут.

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