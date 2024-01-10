Куди зникли останки тіл пасажирів Титаніка: вчені зробили приголомшуюче відкриття

Попри безліч занурень до затонулого "Титаніка" з моменту його повторного відкриття у 1985 році, на борту так і не було знайдено жодних людських останків. Цей факт породжує численні теорії змови, але є вагомі причини, чому так сталося.

Про це пише IFL. Science.

Однією з головних причин є рятувальні жилети, які були на пасажирах і членах екіпажу корабля, що затонув. Попри те, що жилети не врятували своїх власників, вони утримували їхні тіла на плаву досить довго. Шторм, який стався після аварії корабля, швидко забрав тіла з місця трагедії, а океанські течії подбали про те, щоб забрати останки ще далі.

Тіла пасажирів, які опустилися на дно разом із уламками, зникли завдяки глибоководним падальникам — рибам та іншим організмам. Вони швидко позбавили тіл плоті, а кістки, що залишилися, розчинилися у воді.

Однак навіть якщо падальники не з'їли б плоть, кістки загиблих все одно могли б розчинитися у воді. Це пов'язано з тим, що вода в глибокому океані недостатньо насичена карбонатом кальцію, із якого в основному складаються кістки. Уламки "Титаніка" розташовані нижче за глибину компенсації кальцію, тому щойно падальники з'їли плоть, кістки загиблих розчинилися у воді.

Дехто припускає, що в ізольовані частини затонулого корабля, як-от машинне відділення, можливо, не потрапила вода, багата на кисень. Вона важлива для морських падальників, тому в таких важкодоступних місцях можуть перебувати останки людей.

Однак через 111 років після корабельної аварії навряд чи ми зможемо знайти на кораблі останки, які можна опізнати.

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