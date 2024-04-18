Хто з водіїв винен у ДТП: тест на знання ПДР (відео)

На дорогах причиною аварій часто може стати нехтування правилами дорожнього руху. Зокрема, ДТП стаються на перехрестях.

Хто буде винним у ДТП на перехресті без відповідних знаків? Про це розповіли Тest_pdr.ua, запропонувавши приклад подібної ситуації.

На перехресті відсутні знаки пріоритет, тому перехрещувані дороги є рівнозначними. У такому випадку водії повинні керуватися "правилом правої руки". Тобто, дати дорогу транспортному засобу, що наближається праворуч.

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Отже, водій синього автомобіля мав пропустити водія жовтого автомобіля. Тому саме він винен у цій ДТП.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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