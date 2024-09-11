Хто повинен поступитися дорогою: тест на знання ПДР

Рух на кругових перехрестях – це одна з важливих ситуацій на дорозі, яка вимагає від водіїв точного знання правил дорожнього руху (ПДР). Саме тому такі ситуації часто стають темою тестових завдань на знання ПДР.

Ось одна з них: чи повинен водій зеленого автомобіля, який вже рухається по колу, дати дорогу двом іншим авто, що заїжджають на перехрестя?

Хто першим проїде перехрестя. Джерело: auto_pdr.ua Хто першим проїде перехрестя. Джерело: auto_pdr.ua

За умовами завдання, зелене авто вже знаходиться на колі, а з правого боку до нього наближаються два автомобілі – червоний і чорний. Водій зеленого авто повинен вирішити, чи поступатися дорогою цим машинам, чи має пріоритет у цій ситуації.

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Щоб правильно відповісти на питання, слід звернутись до пункту 16.12 ПДР України. Згідно з цим пунктом, на нерегульованих кругових перехрестях, позначених знаком 4.10 "Круговий рух", пріоритет надається транспортним засобам, які вже перебувають на колі. Таким чином, водій, який заїжджає на перехрестя, повинен пропустити автомобілі, що рухаються по колу.

Оскільки у завданні чітко вказано, що перехрестя позначене відповідними знаками, водій зеленого авто має пріоритет. Це означає, що він не повинен поступатися дорогою червоному та чорному автомобілям і може продовжувати рух.

Таким чином, правильна відповідь на тест: водій зеленого авто має пріоритет і не повинен пропускати інші транспортні засоби.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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