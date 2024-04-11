Хто був поруч з нами до собаки: археологи виявили неочікуваного друга людини у давнину

В давні часи, ймовірно, першими компаньйонами людей були не вірні собаки, а хитрі лисиці. До такого висновку прийшли дослідники, вивчаючи давні артефакти, знайдені на території сучасної Південної Аргентини, які відносяться до 450 року нашої ери.

На древньому похованні в Патагонії серед людських залишків було виявлено останки лисиць, які були похоронені поряд. Таке сусідство та детальний аналіз харчування цих звірів дає підстави вважати, що вони могли вести спільний побут з людьми. Про це пише Daily Mail.

Читайте також: В Угорщині виявили дивне 1500-річне поховання рисі з чотирма собаками

Ці лисиці належати до вимерлого виду Dusicyon avus та були розміром з сучасних німецьких вівчарок. Дослідники, в тому числі експерти з Оксфордського університету, вважають, що саме лисиці могли служити першими домашніми тваринами для давніх мисливців-збирачів.

Однак, із появою сучасних порід собак, значення лисиць як домашніх підопічних зменшилося, і вони поступилися своїми позиціями у житті людей.

Раніше UAportal розповідав про моторошний ритуал найбільшого жертвоприношення тварин у Західному Середземномор’ї, який виявили в Іспанії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!