В Угорщині виявили дивне 1500-річне поховання рисі з чотирма собаками

В Угорщині археологи виявили поховання рисі з чотирма собаками на поселенні раннього середньовіччя. Знахідка збентежила науковців, оскільки ці дикі коти рідко зустрічаються під час археологічних розкопок.

Яма V-VI століття, глибина якої становила близько 1,4 метра, містила повний скелет рисі на дні та скелети чотирьох собак на вершині. Можливі інтерпретації унікальної знахідки – нещасний випадок на полюванні та культ рисі, повідомляє Live Science.

Останки рисі були знайдені лише в кількох десятках археологічних пам’яток Європи та Азії. Іноді кігті рисі опиняються в людських могилах, іноді знаходять шкури, але цілі скелети зустрічаються рідко.

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Яму з тваринами знайшли на місці Zamárdi-Kútvölgyi-dűlő у західно-центральній Угорщині, території, відомій як Паннонія під римським пануванням. Остання фаза заселення цього місця датується раннім Середньовіччям.

Цілком можливо, що поховання є кінцевим результатом смертельного протистояння, під час якого собак могла вбити загнана в кут рись, кажуть дослідники. Або, можливо, це було цілеспрямоване поховання тварин з ритуальним значенням.

Нагадаємо, у Північній Ірландії знайшли понад 140 середньовічних могил "страчених злочинців".

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