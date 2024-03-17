Кроти більше не чіпатимуть ваш газон: смертельні та гуманні способи боротьби зі шкідниками

Кроти можуть бути справжньою проблемою для власників газонів. Їхні підземні тунелі та купи землі псують зовнішній вигляд та шкодять кореневій системі трави.

Існує два основних способи боротьби з кротами: смертельні та гуманні. Як повідомляє Better Homes & Gardens, отруйні приманки можуть бути ефективними, але вони також можуть бути небезпечними для домашніх тварин і дітей.

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Пастки також можуть бути ефективними, але їх установка може бути трудомісткою, а вбивство кротів може бути неприємним для деяких людей.

До гуманних методів відлякування кротів належать:

Відлякувачі: Існують різні відлякувачі, які можуть допомогти тримати кротів на відстані. Деякі з них генерують звуки, інші – вібрації, а треті – запахи.

Заливання нір: Ви можете заблокувати нори кротів водою або засипати ґрунтом, змішаним із золою. Це може бути тимчасовим заходом, оскільки кроти можуть знову прорити нори.

Висадження рослин, які не люблять кроти: Деякі рослини, такі як чорнобривці, рицина, чи нарциси мають запах, який відлякує кротів.

Кротів лякає запах касторової олії – її можна позаливати у нори шкідників.

Який метод вибрати, залежить від ваших особистих переконань та рівня терпіння.

Якщо ви хочете позбутися кротів швидко і без зайвих клопотів, то можете використовувати смертельні методи. Однак, якщо ви хочете уникнути жорстокого поводження з тваринами, то краще використовувати гуманні методи.

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