Червона, біла чи солодка: яка картопля найкорисніша

Картопля – цінний продукт, який може бути частиною здорового та збалансованого раціону. Існує багато сортів картоплі, але який з них найкорисніший – не просте питання.

Фахівці з health.com дослідили різні сорти картоплі та визначили найкорисніший з них.

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Зазначається, що фіолетова картопля багата на антоціани, які знижують ризик хронічних захворювань. Вона містить багато вітамінів, мінералів та клітковини, роблячи її чудовим вибором для контролю рівня цукру в крові.

Червона картопля - джерело флавоноїдних антиоксидантів, вітаміну C та калію. Її рекомендується вживати для регулювання кров'яного тиску та підтримки здоров'я серця.

Солодка картопля багата на каротиноїди, вітаміни групи B, C та калій. Її рекомендується вживати для покращення зору, імунної функції та здоров'я кишківника.

Як приготувати картоплю, щоб зберегти її корисні властивості?

Уникайте смаження: Смаження руйнує поживні речовини та сприяє утворенню шкідливих хімічних речовин.

Віддавайте перевагу запікання, варінню або приготуванню на пару: Ці методи приготування зберігають більшість поживних речовин.

Обережно з добавками: Вершкове масло, густі вершки, сметана, сир та бекон роблять страву з картоплі менш корисною.

Додавайте овочі та зелень: Це збагатить страву вітамінами, мінералами та клітковиною.

Експерти зауважують, що будь-яку картоплю, включно з білою, можна включати до здорового раціону. І способи приготування впливають на корисність картоплі.

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Детальніше про кожен вид картоплі:

Фіолетова:

85 калорій на 100 г

1,54 г білка

20 г вуглеводів

3,1 г клітковини

337 мг калію (14% від ДН)

вітаміни B6 та C

Червона:

87 калорій на 100 г

2,3 г білка

19,6 г вуглеводів

1,8 г клітковини

545 мг калію (12% від ДН)

0,212 мг вітаміну B6 (12% від ДН)

12,6 мг вітаміну C (14% від ДН)

Солодка:

90 калорій на 100 г

2 г білка

20,7 г вуглеводів

3,3 г клітковини

27 мг магнію (6% від ДН)

473 мг калію (10% від ДН)

957 мкг вітаміну A (107% від ДН)

0,285 мг вітаміну B6 (17% від ДН)

19,5 мг вітаміну C (22% від ДН)

на 75% більше клітковини, ніж у червоній картоплі.

Ця інформація допоможе вам зробити правильний вибір та приготувати корисні та смачні страви з картоплі.

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