Червона, прозора, біла: топ трендових суконь весни-2024
На зміну теплому зимовому одягу приходять легкі весняні сукні. У цьому сезоні модниці будуть мати великий вибір трендових суконь. У моді буде і спокійний білий, і яскравий червоний. Для сміливих - одяг з вирізами. Про це пише Радіотрек.
Біла класика:
Білий колір не здає позицій і у 2024 році. Модні дизайнери представили безліч білих суконь на будь-який смак: з щільних та прозорих тканин, короткі та довгі.
Гра з вирізами:
Вирізи знову в моді, але цього разу вони мігрували з талії на груди та стегна. Такі сукні підкреслюють жіночність та додають образу пікантності.
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Прозора легкість:
"Голі" сукні з гіпюру, органзи, сітки та інших прозорих матеріалів залишаються трендовими. Вони створюють елегантний та романтичний образ.
Червона пристрасть:
На зміну зимовому червоному трикотажу прийшли червоні сукні. Яскраві, вишневі, винні, темно-бордові – вони підкреслять вашу впевненість та красу.
Інші тренди:
- Асиметрія та складні крої
- Сукні-футляри
- Сукні з запахом
- Квіткові принти
- Пастельні тони
Порада:
Не бійтеся експериментувати! Вибирайте сукні, які підкреслюють ваші достоїнства та відповідають вашому стилю.
Нагадаємо, ми вже писали, що буде в тренді навесні - 2024.
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