Червона магнітна буря накрила Землю: битиме три доби підряд

25 січня на Землі спостерігаються потужні геомагнітні коливання, сила яких сягла 5 балів з 9 можливих. Потужна магнітна буря червоного рівня триватиме три доби поспіль.

За даними центру Meteoagent, період затишшя настане лише з 28 січня та триватиме до кінця місяця. Однак прогноз може змінитися, адже поведінку Сонця прогнозувати завчасно неможливо.

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Календар магнітних бур на січень 2024

Магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

Які симптоми наслідків впливу магнітних бур

Люди по-різному реагують на геомагнітні шторми. Одні в цей час не можуть підвестися з ліжка, інші навіть не здогадуються, що в природі відбуваються якісь катаклізми.

Симптоми:

Перепади артеріального тиску.

Утруднене дихання.

Аритмія.

Головний біль.

Нудота.

Прискорене серцебиття.

Ломота у суглобах.

Депресія.

Погіршення сну.

Що робити коли магнітні бурі

Дотримуватись режиму відпочинку та сну, спати не менше 6-7 годин на добу. Якщо є можливість відпочивати вдень.

Пити чисту питну воду – до двох літрів упродовж доби.

Виключити з раціону шкідливу їжу: смажені, солоні, копчені, гострі продукти.

Збільшити вживання свіжих овочів, фруктів, ягід.

Стримати фізичне навантаження, але не виключати її повністю.

Регулярно бути на свіжому повітрі.

Захистити себе від стресу.

Відмовитися від алкоголю та цигарок.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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