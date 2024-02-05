Червона магнітна буря почала бити по Землі: скільки триватиме небезпека

У понеділок, 5 лютого, розпочалася небезпечна магнітна буря червоного рівня. Сила геомагнітних штормів становить 5 балів з 9 можливих.

Попередній розклад сервісу Meteoagent на лютий свідчить, що вже завтра геомагнітний шторм спаде до рівня К-3 й цілий тиждень небезпечних періодів не варто побоюватися. Наступна потужна геомагнітна буря можлива 26 лютого.

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Варто зауважити, що онлайн-прогноз сонячних спалахів і штормів розраховується за допомогою супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу. Прогноз оновлюється що 10 хвилин, оскільки дані надходять від активності Сонця.

Що означає магнітні бурі

Сонячні спалахи — внутрішні реакції Сонця: викиди сонячної маси, спалахи на поверхні та інші дії, в результаті яких енергія розсіюється від Сонця в усіх напрямках, включаючи Землю. Стикаючись з її магнітосферою, спалах провокує геомагнітну активність. Магнітні бурі виникають, коли лінії магнітного поля Сонця напружуються та ламаються, що призводить до потужних вибухів енергії від Сонця.

Ця енергія складається із заряджених частинок, таких як протони та електрони, які подорожують у просторі з надзвичайно високою швидкістю. Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють з магнітним полем Землі й її атмосферою.

Як магнітні бурі впливають на людину

Вони можуть посилювати симптоми метеозалежності. Це пов'язано з тим, що шторми впливають на електричну активність мозку, що може викликати порушення його функціонування.

Ось деякі з основних симптомів, які можуть відчувати метеозалежні люди під час магнітної бурі:

Головний біль

Втома

Проблеми зі сном

Тахікардія

Запаморочення

Депресія

Тривожність

Агресія

Що пити коли магнітні бурі

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю. Постарайтеся відмовитися від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Надавайте перевагу сезонним овочам, фруктам та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

Обирайте прогулянки на свіжому повітрі, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

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