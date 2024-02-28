Червона магнітна буря б'є по Землі: як захиститися

У середу, 28 лютого, на Землі триває п'ятибальний геомагнітний шторм. Подібні магнітні бурі здатні негативно впливти на самопочуття людей, чутливих до метеорологічних змін.

За даними сервісу Meteoagent, вже завтра, в останній день зими, геомагнітне поле Землі заспокоїться. На початку березня індекс геомагнітної активності не повинен перевищити трьох балів.

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Магнітні бурі: календар

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, які викликаються викидами сонячної плазми. Ці викиди, які називаються корональними викидами маси, можуть нести в собі заряджені частинки, які впливають на магнітосферу Землі.

Магнітні бурі можуть мати різну інтенсивність, від слабких, які не відчуваються людьми, до сильних, які можуть призвести до порушень роботи електромереж та супутників.

Симптоми впливу магнітних бур на людину:

Головний біль.

Запаморочення.

Нудота.

Слабкість.

Підвищена дратівливість.

Порушення сну.

Загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від магнітних бур:

Пийте багато води.

Вживайте їжу, багату на вітаміни та мінерали.

Висипайтеся.

Уникайте перевтоми та стресів.

Зменште фізичні та розумові навантаження.

Приймайте контрастний душ.

Робіть зарядку.

Прогуляйтесь на свіжому повітрі.

Провітрюйте приміщення.

Відмовтеся від алкоголю та кави.

Пам'ятайте, що вплив магнітних бур на людину є індивідуальним.

Якщо ви відчуваєте будь-які симптоми, які можуть бути пов'язані з магнітною бурею, зверніться до лікаря.

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