Червона, біла, з квітковим принтом та не лише: топ трендових суконь на випускний-2024

У 2024 році тренди на випускні сукні різняться від спокійних до дуже сміливих. Одним із провідних напрямків стане біла колірна гама, яка символізує чистоту та невинність. Дизайнери пропонують долучити білосніжні вбрання не лише до весільних урочистостей, а й до випускних балів та повсякденного життя. Тож біла сукня на випускний вечір – ідеальний вибір для створення елегантного та святкового образу. Про це пише Радіотрек.

Квітковий принт також займе чільне місце серед трендів 2024 року. Об'ємні та яскраві квіткові візерунки прикрасять весняно-літні сукні, надаючи їм святкового та урочистого вигляду. Такі випускні сукні з квітами стануть відмінним вибором для створення романтичного та жіночного образу.

Читайте також: Які сумки будуть в моді у 2024 році: стилісти назвали 6 трендових моделей

Не менш актуальним буде і червоний колір – колір пристрасті та енергії. Максі-сукні з відкритими плечима, вирізами та розрізами, прикрашені модними деталями, такими як банти, шарфи або леліточки, дозволять створити яскравий та запальний образ для випускного вечора.

Класичний горошковий принт також не втрачає своєї популярності. Хоча на перший погляд він може видаватися не дуже урочистим, проте все залежить від фасону сукні. Якщо обрати відповідну модель, горошкова сукня виглядатиме святково та по-справжньому вишукано.

Нарешті, для найсміливіших дівчат дизайнери пропонують прозорі, легкі та летючі сукні, адже оголеність у 2024 році також вважатиметься трендовою.

Нагадаємо, ми вже писали, які речі будуть в тренді у 2024 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!