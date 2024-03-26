Шкіряна, мікротренч, бомбер: топ трендовий курток весни-2024

Цього року в моду буде велике розмаїття шкіряного одягу. Від класичних шкіряних курток до фермерських курток. Модниці зможуть обрати також короткий тренч та зручний бомбер. Різні кольори та фактури - ось що відрізняє весняний одяг-2024. Про це пише Радіотрек.

Шкіряна куртка:

Цього року шкіра на піку популярності. На подіумах представлено широкий спектр шкіряних курток:

Класичні чорні

Кольорові

Оверсайз

Довгі

Короткі

З ефектом потертості

З заклепками

Бомбер:

Куртка, колись задумана як одяг для льотчиків, стала фаворитом модниць. Бомбер легко вписується в різні стилі та поєднується з джинсами, шортами, спідницями, класичними штанами

Блискуча куртка:

Ефект блиску - один з трендів сезону. Блискучі куртки пропонують носити з сукнями та спідницями, в тому числі з прозорими.

Читайте також: Які сумки будуть в моді у 2024 році: стилісти назвали 6 трендових моделей

Куртка фермера:

Цього року популярна куртка, яку колись носили фермери. Вона відрізняється практичністю та універсальністю. Підходить для повсякденного стилю

Укорочений тренч:

Мікротренч став фаворитом молоді. Він чудово підкреслює струнку талію та поєднується зі штанами та спідницями із зниженою талією

Додаткові поради:

Не бійтеся експериментувати з кольорами та фасонами.

Вибирайте куртку, яка підходить вашому стилю та типу фігури.

Звертайте увагу на якість матеріалів та пошиття.

Нагадаємо, ми писали, який картатий одяг буде в тренді навесні-2024.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!