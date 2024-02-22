Килим буде як новий: копійчаний засіб прибере всі плями

Килими можуть бути справжнім джерелом пилу, бруду та бактерій, тому за ними важливо регулярно доглядати. Також важливо вчасно прибирати плями з поверхні килима, аби вони не в'їлися, бо інакше килим доведеться везти у хімчистку.

На щастя, існує багато екологічно чистих та ефективних способів очистити ваші килими без використання хімічних засобів, пише santeplusmag.com.

Читайте також: Навіщо у воду додавати сіль при митті підлоги: корисний лайфхак

1. Використовуйте піну для гоління:

Нанесіть піну на пляму і розподіліть її за допомогою зубної щітки. Залиште на 15 хвилин, а потім промокніть вологою тканиною. Висушіть абсорбуючим папером.

2. Білий оцет:

Змішайте 1 частину білого оцту з 3 частинами холодної води. Розпиліть суміш на килим і дайте їй подіяти протягом 5 хвилин. Промокніть серветкою з мікрофібри. Провітріть кімнату, щоб килим висох.

3. Сіль і харчова сода:

Змішайте рівні частини харчової соди та солі. Насипте суміш на килим і обприскайте водою. Потріть щіткою для чищення. Протріть рушниками й дайте килиму висохнути на повітрі. Пропилососьте, щоб видалити залишки.

4. Регулярно пилососьте:

Пилососьте килим щонайменше раз на тиждень. Використовуйте насадку для килимів, щоб видалити бруд і пил з волокон.

5. Негайно видаляйте плями:

Чим швидше ви видалите пляму, тим легше буде її вивести. Промокніть пляму чистою тканиною, щоб видалити зайву рідину. Використовуйте відповідний засіб для чищення плям.

Завдяки цим простим порадам ви зможете підтримувати свої килими чистими та свіжими без використання шкідливих хімічних речовин.

Нагадаємо, ми вже писали, як очистити килим від шерсті та волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!