Кіт викидає їжу з миски на підлогу: ветеринари пояснили причину

Коти різняться від решти хатніх тварин своєю дивною поведінкою. Зокрема, це стосується і їхніх звичок харчуватися.

Якщо ви коли-небудь помічали, як ваш кіт дряпає біля миски з їжею, наче намагається її закопати, або стикалися з тим, що ваш пухнастий друг викидає їжу з миски на підлогу, цій поведінці є пояснення, пишуть фахівці з petplay.com.

Причини, чому кіт "закопує" їжу.

1. Інстинкт приховування запаху:

Кішки - це хижаки, які в дикій природі змушені полювати аби поїсти. Після вдалого полювання їм часто доводиться ховати залишки їжі, щоб інші тварини не могли їх знайти.

Цей інстинкт зберігається у домашніх кішок, тому вони можуть дряпати біля миски, щоб "закопати" їжу і приховати її запах.

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2. Захист кошенят:

Якщо у вас кішка з кошенятами, вона може дряпати біля миски, щоб захистити своїх дітей від хижаків. Вона намагається приховати запах їжі, щоб не дати іншим тваринам зрозуміти, що поблизу є беззахисні кошенята.

3. Надлишок їжі:

Якщо ви даєте кішці занадто багато їжі, вона може дряпати біля миски, щоб "закопати" залишки. Це схоже на те, як кішки ховають фекалії: вони сприймають надлишки їжі як щось, до чого не збираються повертатися, тому інстинктивно хочуть їх закопати.

4. Охайність:

Кішки - дуже охайні тварини, і вони намагаються утримувати своє місце в чистоті. Дряпаючи біля миски, кішка може намагатися прибрати розсипаний корм або просто навести порядок на своїй території.

5. Вуса заважають:

Коли коти тягнуть їжу з миски на підлогу, це зумовлено чутливими вусами тварин, які можуть відчувати бортики миски. Отож, кішки вибирають зручніше місце для прийому їжі.

Крім того, для кішок важливо мати свою територію під час їди, тому власникам рекомендується годувати їх окремо для забезпечення комфорту та уникнення конфліктів. Нарешті, великі шматки їжі можуть бути незручними для кішки, яка вибирає розділити їх на менші шматочки, щоб споживання було зручнішим.

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