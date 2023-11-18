Кістки, шкаралупа та молоко: копійчані добрива для орхідей, які справді корисні

Правильний догляд з орхідеями забезпечить рослині повноцінний розвиток та рясне цвітіння. Щоб ці квіти добре росли та цвіли, їм потрібне правильне харчування.

Існує кілька рецептів домашніх добрив для орхідей, які можна легко приготувати, пише СareForYourOrchids.

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Найбільш підходящими для орхідей є наступні добрива:

Молоко – містить азот, калій, кальцій і магній. Для приготування добрива з молока змішайте одну частину молока з чотирма частинами води. Використовуйте цю суміш кожні два тижні.

Чай – містить азот. Для приготування добрива з чаю відкрийте чайний пакетик і висипте вміст у горщик для орхідеї. Застосовуйте один раз на місяць у весняно-літні місяці.

Картопля – містить калій і сліди фосфору. Для приготування добрива з картоплі наріжте або натріть на дрібну тертку картоплю разом зі шкіркою та відваріть кілька хвилин. Потім процідіть та поливайте орхідею раз на тиждень.

Меляса – містить калій. Для приготування добрива з патоки використовуйте чайну ложку патоки, розведену у воді, як частину звичайної процедури поливу.

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Інші поживні речовини для орхідей

Деякі домашні добрива для орхідей містять сліди інших хімічних речовин (мікроелементів), таких як кальцій, які також забезпечують вашу орхідею живленням.

Для прикладу, можна взяти подрібнені сушені курячі кістки. Вони містять калій і кальцій. Подрібніть сушені курячі кістки посипте їх поверх ґрунту перед поливом.

Яєчна шкаралупа, яка містить кальцій, теж буде гарним добривом для орхідей. Подрібніть яєчну шкаралупу на шматочки якомога дрібніше, краще у порошок. Посипте його на кору в горщику перед поливом.

Знадобиться і вода, в якій варився рис – вона містить додаткові мінерали.

Фахівці радять не забувати промивати горщик для орхідеї раз на місяць великою кількістю води, щоб змити всі накопичені солі добрив, які могли виникнути.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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