Врятує одна спеція: чим оживити орхідею, яка не хоче квітнути

Орхідеї – красиві, але примхливі рослини. Багато квітникарів бояться вирощувати їх через страх не догодити їм. Однак є простий спосіб, який допоможе зміцнити слабку орхідею і змусити її рясно цвісти.

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Фахівці радять не спішити пересаджувати орхідеї, після того, як вони відцвітуть. Вазони треба поставити у прохолодне сухе місце на тиждень без поливу. За цей час коріння трохи підсохне і листя злегка зав'яне. Це найкращий спосіб запобігти появі грибка на рослині.

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Після цього відріжте пошкоджене коріння і видаліть пожовкле листя. Промийте коріння під проточною водою.

Тепер можна використовувати порошок куркуми – натуральну природну антибактеріальну речовину. У 0,5 л води додайте чайну ложку порошку і ретельно розмішайте. Помістіть у розчин з куркумою весь корінь рослини на 30 хвилин.

Після цього перекладіть орхідею у пластикову склянку і додайте трохи води. Якщо вода каламутна, потрібно замінити її. Пошкоджені коріння вчасно видаляйте.

Тільки здорове коріння може поглинати воду і харчування, це допоможе рослині відновитися і наростити бічні коріння. За допомогою такого методу листя орхідеї буде завжди зеленим, соковитим і здоровим. Результат буде помітний вже за 4 тижні.

Куркума має антисептичні та антибактеріальні властивості, які допомагають запобігти появі грибка на корінні орхідеї. Також куркума містить антиоксиданти, які зміцнюють імунітет рослини. Цей метод можна використовувати для будь-якої орхідеї, незалежно від її сорту. Особливо корисною куркума буде для фаленопсиса, оскільки саме цей вид орхідеї дуже часто піддається хворобам та грибковому зараженню коріння.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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