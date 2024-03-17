Коти яких порід найкращі вбивці мишей: список

Коти від природи є хижаками, тож більшість з них будуть ловити мишей, якщо вони заведуться у вашому домі. Якщо ви живете в регіоні, де миші та інші гризуни є проблемою, можна знайти кота, який буде охоче шукати таку здобич.

Усі коти народжуються з інстинктом погоні, але цей інстинкт також має активізувати та заохочувати навколишнє середовище, якщо він хоче розвинутися у вміле полювання. Якщо кіт дійсно збирається вбити (або навіть з’їсти) свою здобич, такої поведінки потрібно навчити. Полювати кошенят вчать мами, тому, якщо є можливість, дізнайтеся більше про те, звідки взявся кіт, радять фахівці з PetHelpful.

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Кота-мишолова можна знайти у притулку. Це не має обов'язково бути породиста тварина. Іноді можна перевірити інтерес кота до полювання, погравши з котом. Якщо він виявляє інтенсивний і стійкий інтерес до іграшки (переслідує, кидається, кусає тощо), цей кіт може бути хорошим мисливцем, але якщо цей інтерес не заохочував кота, він може не мати навичок полювання.

Незалежно від того, обираєте ви кошеня чи дорослого кота, шукайте такого, який запекло грає. Коли кошенята граються, вони відточують свої навички маленьких мисливців. Породи котів-мишоловів

Гарними мисливцями вважаються американський короткошерстий, британський короткошерстий та оцикет. Також полювати люблять сіамські кішки – відомі своєю відмінною спритністю та високим рівнем активності.

Сибірські коти теж не проти полювати. Вони мають вроджений інстинкт мисливця.

Хоча багато кішок, незалежно від породи, можуть виявити вражаючі навички у лові мишей, ці породи особливо виділяються в цьому аспекті. Таким чином, якщо вам потрібен вірний мисливець у вашому будинку або на подвір'ї, зверніть увагу на ці породи - вони можуть стати вашим незамінним помічником у боротьбі з непрошеними гостями.

Пропонуємо дізнатися, чому коти граються з мишами перед тим, як їх убити.

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