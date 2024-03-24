Шкірки та корінці з яблук не треба викидати: завдяки цьому лайфхаку ви отримаєте домашній яблучний оцет

Яблучний оцет доволі популярний продукт на кухні, який додається у салати чи під час консервації. Його можна виготовити самостійно не витрачаючи зайвих продуктів.

Експерти видання Don't Waste the Crumbs пропонують використати обрізки з яблук, які зазвичай вважаються відходами. Підійдуть як шкірки з яблук, так і серцевинки з корінчиками.

Все, що вам знадобиться – це яблучні відходи (свіжі), банки з широким горлом, паперовий рушник та резинка.

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На одну літрові банку:

Яблучні обрізки приблизно 6 великих яблук

2 столові ложки цукрового піску

2 склянки холодної кип'яченої води

Порада: якщо у вас недостатньо шматочків яблук, щоб приготувати оцет, заморозьте серцевину та шкірку, поки не назбираєте достатню кількість інгредієнтів.

Як приготувати домашній яблучний оцет

2 столові ложки цукрового піску та ¼ склянки води помістіть в літрову банку. Перемішуйте, поки цукор не розчиниться.

Наповніть банку шматочками яблук, не більше ніж на ¾. Обрізкам яблук потрібне місце, щоб розширитися та залишитися під рідиною.

Додайте решту води в банку. Яблука повинні бути повністю занурені. Цвіль може з’явитися на будь-якій частині яблук, якщо вона не закрита, і зіпсувати вашу партію оцту.

Якщо ваші залишки спливуть на верхню частину банки, додайте вантажі для бродіння.

Накрийте верхню частину банки паперовим рушником й закріпіть резинкою.

Дайте яблукам постояти в теплому темному місці два тижні.

Через 2 тижні ви можете помітити шипіння або бульбашки. Процідіть шматочки яблук і викиньте їх. Знову накрийте яблучний оцет паперовим рушником. Дайте оцту постояти при кімнатній температурі ще 2-4 тижні.

Оцет може помутніти або зверху може утворитися наліт, що є нормальним явищем. Через 4 тижні після першого приготування оцту раз на тиждень випробовуйте оцет на смак, доки він не ферментується. Зупинити процес бродіння можна, замінивши фільтр на консервну кришку і зберігаючи її в холодильнику.

Для більш тривалого зберігання можна використовувати скляні банки з поворотною кришкою та поставити у холодильник.

Готовий яблучний оцет зберігайте в холодильнику, щоб зупинити процес бродіння.

Тут ви зможете знайти ще один рецепт яблучного оцту.

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