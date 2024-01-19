Копійчані засоби почистити диван від плям: потрібні піна для гоління та кришка з каструлі

Диван забезпечує комфорт і затишок у будинку, але також може стати джерелом забруднень і стійких плям. Якщо ви хочете, щоб ваш диван виглядав як новий, важливо регулярно його чистити.

Натуральні засоби – це чудовий спосіб очистити диван, не пошкоджуючи його. Вони доступні, ефективні та безпечні для навколишнього середовища, пише SantePlusMag.

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Як почистити диван за допомогою натуральних засобів

Перш ніж розпочинати чищення дивана, почніть з пилососа, щоб видалити з нього пил і бруд. Якщо у вас шкіряний диван, достатньо протерти його вологою ганчіркою.

Після того, як ви пропилососили диван, можете розпочинати чищення. Ось кілька рецептів натуральних засобів для чищення дивана:

Цедра лайма, гаряча вода та органічний засіб для миття посуду

Цей простий і економічний метод дозволить підтримувати ваш диван в чистоті та мати приємний аромат.

Вам знадобиться: столова ложка цедри лайма, 2 склянки гарячої води, столова ложка органічного засобу для миття посуду, серветка з мікрофібри, кришка з каструлі.

Нагрійте воду, у мисці змішайте цедру лайма, гарячу воду та органічний засіб для миття посуду. Змочіть серветку з мікрофібри в суміші та відіжміть. Оберніть тканину навколо кришки каструлі, щоб очистити диван.

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Білий оцет також є ефективним засобом для видалення плям з тканини.

Візьміть 500 мл білого оцту та 200 мл теплої води, столову ложку рідини для миття посуду (за бажанням) й чисту ганчірку.

У мисці змішайте білий оцет, теплу воду та рідину для миття посуду. Змочіть ганчірку в суміші та відіжміть. Обережно протріть плями на дивані. Змийте суміш вологою тканиною.

Харчова сода – має абсорбуючі властивості, що робить її ефективним засобом для видалення плям.

Потрібно посипати пляму харчовою содою й залишити на годину. Потім пропилососьте диван.

Пінка для гоління – може бути ефективним засобом для видалення плям з тканини. Просто нанесіть товстий шар піни для гоління на пляму. Залиште діяти принаймні на годину. Обережно протріть пляму вологою ганчіркою.

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