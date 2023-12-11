Як прибрати запах затхлості з дивану без хімчистки: простий лайфхак

Щоб усунути неприємний запах вогкості з дивана, існує кілька ефективних методів, які можна виконати в домашніх умовах. Враховуючи, що ця проблема часто пов'язана зі зволоженням та цвіллю, важливо швидко та ефективно вирішити це питання.

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Виберіть той метод, який найбільше підходить вам та вирішить конкретну проблему. Запах свіжості повернеться, і ви знову насолоджуватиметесь чистотою та комфортом у своєму приміщенні, пише УНІАН.

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Сода і сіль

Розсипте соду тонким шаром по дивану або на конкретній ділянці з запахом.

Залиште соду вбиратися протягом кількох годин або на ніч.

Вранці пропилососіть диван, щоб видалити соду.

Також можна використовувати сіль, застосувавши аналогічний метод.

Оцет

Змішайте оцет з водою у пропорції 1:1.

Перелійте розчин в пульверизатор і розпорошіть його на диван.

Дайте висохнути.

Оцет ефективно усуває запах та забиває шкідливі бактерії, але для уникнення стійкого аромату оцту, можна додати декілька крапель улюбленої ефірної олії до розчину перед розпиленням.

Активоване вугілля

Посипте диван активованим вугіллям та залиште на кілька годин або навіть на ніч.

Винесіть подушки та спинку дивана на свіже повітря для провітрювання.

Пройдіться пилососом по поверхні дивана.

Шкірка цитрусових

Використовуйте шкірку від лимона, мандарина або апельсина.

Натріть диван цитрусовою шкіркою.

Ефірні олії у шкірці допоможуть відновити свіжість і запах дивана.

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