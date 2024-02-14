Копійчаний спосіб позбутися слимаків в саду та на городі, який використовують у Британії

Слимаки та равлики - це неприємні шкідники, які можуть завдати шкоди вашим рослинам. На щастя, існує дешевий і ефективний спосіб позбутися їх за допомогою часникового спрею.

Є спосіб позбутися слимаків та равликів у саду за допомогою часнику, пише Express.

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Як зробити часниковий спрей проти слимаків та равликів:

Подрібніть одну часникову головку. Залийте її 500 мл теплої води. Залиште суміш настоюватися на ніч. Процідіть суміш і перелийте її в пульверизатор.

Як використовувати часниковий спрей:

Обприскуйте рослини розчином ввечері, коли слимаки та равлики найбільш активні. Зверніть особливу увагу на нижню сторону листя та стебла. Повторюйте обробку щотижня або після дощу.

Чому часниковий спрей працює: Слимаки та равлики не переносять сильний запах часнику. Часниковий спрей створює для них неприємне середовище, змушуючи їх йти в інше місце.

Ви можете зберігати часниковий спрей в холодильнику до 3 місяців. Перед використанням ретельно збовтайте спрей.

Спробуйте цей копійчаний спосіб позбутися слимаків та равликів у вашому саду. Це ефективний і безпечний метод, який допоможе вам зберегти ваші рослини здоровими.

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