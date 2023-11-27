Контролює рівень цукру в крові та корисний для серця: чому варто регулярно їсти хумус

Хумус – це вегетаріанський соус, який подають з пітою чи фалафелем. Його роблять з нуту, тахіні, оливкової олії, лимона та часнику.

Про це пише Shuba.

Хумус багатий клітковиною, яка позитивно впливає на здоров'я кишечника, збільшуючи кількість корисних бактерій.

Крім того, нут містить багато білка, стійкого крохмалю та клітковини, що уповільнює швидкість його перетравлення. Це призводить до низького глікемічного індексу (ГІ), який допомагає контролювати рівень цукру в крові.

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Корисні властивості хумусу:

Хумус містить нут, багатий клітковиною, а також оливкову олію та насіння кунжуту, що є джерелом здорових мононенасичених жирів. Дослідження показують, що раціон, багатий бобовими, такими як нут, може допомогти знизити рівень "поганого" холестерину, а мононенасичені жири, особливо оливкова олія, можуть зменшити ризик серцево-судинних захворювань. Регулярне вживання нуту може сприяти втраті ваги, що пояснюється наявністю амілози. Цей стійкий крохмаль менше піддається травленню ферментами, тому чим більше амілози в їжі, тим менше вона засвоюється. Традиційні компоненти хумусу, такі як нут, кунжут та оливкова олія, мають протизапальні властивості. Наприклад, оливкова олія знімає запалення нарівні з ібупрофеном.

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