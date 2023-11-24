Дієтологи назвали 4 види сиру, які слід включити у свій раціон для підтримки здоров'я серця

Сир – невід’ємна частина багатьох страв і насолодження для справжніх гурманів. Однак, якщо ви приділяєте увагу своєму здоров'ю або хочете запропонувати гостям щось легке, не обов'язково відмовлятися від цього делікатного продукту. Вибір правильних сирів може бути корисним і задовольнити ваші кулінарні бажання.

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Дієтолог Челсі Амер наголошує, що не існує єдиного "найздоровішого сиру", оскільки різні види сирів мають свої унікальні характеристики. Вона рекомендує сири рікотта та моцарела як чудові варіанти з низьким вмістом натрію та високим вмістом білка, повідомляє Medicalxpress.

Сир моцарела славиться багатим білковим складом і низьким вмістом натрію. З іншого боку, рікотта, хоча містить менше жиру, але більше натрію. Фета визначається низькою калорійністю, але має менше білка і більше натрію. Козячий сир, незважаючи на свою низьку калорійність, відрізняється вищим вмістом натрію і меншим білковим складом. Загалом, вибір сиру залежить від особистих вподобань та потреб.

Дієтолог Амер зазначає, що кисломолочний сир видається одним з найкращих варіантів, містячи приблизно 13 грамів білка на 100 калорій на порцію. Інші сири, такі як моцарела, гауда, фета та козячий сир, мають від 4 до 8 грамів білка на 100 калорій на порцію. Таким чином, у виборі сиру слід керуватися не лише корисністю, але й задоволенням від смаку.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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