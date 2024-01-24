Кінець січня стане супернебезпечним: оновився графік магнітних бур

Оновився календар магнітних бур на січень. Небезпечних періодів стане більше. Зокрема, від 24 січня геомагнітні шторми сягнуть червоного рівня небезпечності й триватимуть три доби поспіль.

За даними Meteoagent, у середу, 24 січня, почалася магнітна буря К-індексу 5. Це червоний рівень геомагнітних штормів, який затягнеться до 27 січня. Однак варто зауважити, що графік магнітних бур може змінюватися залежно від сонячної активності.

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Подібні магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на людей. Зокрема, може погіршитися самопочуття у метеозалежних, чи у людей з хронічними захворюваннями.

Календар магнітних бур на січень 2024

Що робити у період магнітних бур

В період збурень атмосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головні болі, дратівливість, перепад настрою, підвищення/пониження тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном/постійна сонливість та загострення хронічних хвороб.

Фахівці радять:

1. Варто пити достатньо чистої води, зеленого або трав'яного чаю. А від кави, алкогольних напоїв та енергетиків варто відмовитися взагалі.

2. Харчування має бути збалансованим. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.

3. Більше гуляйте на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень у життя. Пам'ятайте, що експерти не рекомендують проводити багато часу під прямим сонячними променями.

4. Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій.

Нагадаємо, що магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

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