Кому не можна часто їсти авокадо: протипоказання та користь

Кому не можна регулярно вживати авокадо

Авокадо – один з найпопулярніших суперфудів останніх років. Його додають до салатів, бутербродів, смузі та інших страв. Але чи дійсно авокадо так корисний, як про нього говорять?

Це простий спосіб зробити ваш раціон більш корисним та смачним, пише Slurrp. Але пам'ятайте, що перед вживанням авокадо рекомендується проконсультуватися з лікарем, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям.

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Давайте розглянемо 7 причин, чому авокадо може бути корисним для вашого здоров'я:

Здоров'я серця. Авокадо містить мононенасичені жири, які допомагають знизити рівень холестерину та покращити роботу серця. Рівень цукру в крові. Авокадо має низький глікемічний індекс, тому не викликає стрибків рівня цукру в крові. Засвоєння антиоксидантів. Авокадо допомагає організму засвоювати антиоксиданти з інших продуктів. Здоров'я очей. Авокадо багатий на каротиноїди, які корисні для здоров'я очей. Протизапальні властивості. Авокадо має протизапальні властивості, що може допомогти зменшити ризик розвитку деяких хронічних захворювань. Профілактика раку. Авокадо містить антиоксиданти, які можуть допомогти нейтралізувати вільні радикали, що викликають рак. Здоров'я шкіри та волосся. Авокадо багатий на вітаміни Е і C, які корисні для шкіри та волосся.

Як додати авокадо до свого раціону?

Додавайте авокадо до салатів.

Зробіть тости з авокадо.

Приготуйте смузі з авокадо.

Використовуйте авокадо замість майонезу.

Змішайте авокадо зі сметаною для соусу.

Додайте авокадо до супу.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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