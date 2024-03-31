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Коли сіяти кавуни та дині навесні, щоб отримати великий врожай

Ігор Романько

Коли сіяти кавуни та дині в 2024 році

Всі ми обожнюємо солодкі та соковиті кавуни та дині. Але виростити їх не так просто, адже ці культури досить примхливі, навіть попри те, що вони популярні в Україні.

Це лише загальні рекомендації. Не бійтеся експериментувати, шукайте інформацію та ділитися досвідом з іншими садівниками. Порадами поділились на сайті porady.24tv.ua.

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Щоб не прогадати з посадками, важливо знати:

  • Сприятливі терміни посадки.
  • Особливості підготовки насіння.
  • Секрети догляду за баштанними культурами.

Коли садити кавуни та дині:

  • В Україні баштанні культури зазвичай висівають у другій половині квітня.
  • Однак важливо дочекатися, коли ґрунт прогріється до 15 градусів.
  • Для кращого прогрівання грядку можна накрити мішком на тиждень до посадки.
  • Під таким "навісом" температура може піднятися до 20 градусів, що забезпечить дружні сходи.

Місячний календар:

  • Деякі садівники орієнтуються на фази Місяця при посадці культур.
  • Вважається, що це може впливати на врожайність.
  • Найкращі дні для посадки кавунів та динь у 2024 році:
    • Березень: 2, 29, 30.
    • Квітень: 25, 26.
  • Сприятливі дні: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27 (березень), 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30 (квітень).

Підготовка насіння:

  • Перед посадкою насіння калібрують, відбраковують пошкоджені екземпляри та сортують за розміром.
  • Щоб перевірити придатність насіння, його опускають в соляний розчин на 10 хвилин.
  • Те, що спливло, викидають, а решту промивають та просушують.

Для кращого результату рекомендується також врахувати:

  • Ваш клімат.
  • Особливості ґрунту.
  • Сорт кавуна або дині.

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