Коли сіяти кавуни та дині навесні, щоб отримати великий врожай
Коли сіяти кавуни та дині в 2024 році
Всі ми обожнюємо солодкі та соковиті кавуни та дині. Але виростити їх не так просто, адже ці культури досить примхливі, навіть попри те, що вони популярні в Україні.
Це лише загальні рекомендації. Не бійтеся експериментувати, шукайте інформацію та ділитися досвідом з іншими садівниками. Порадами поділились на сайті porady.24tv.ua.
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Щоб не прогадати з посадками, важливо знати:
- Сприятливі терміни посадки.
- Особливості підготовки насіння.
- Секрети догляду за баштанними культурами.
Коли садити кавуни та дині:
- В Україні баштанні культури зазвичай висівають у другій половині квітня.
- Однак важливо дочекатися, коли ґрунт прогріється до 15 градусів.
- Для кращого прогрівання грядку можна накрити мішком на тиждень до посадки.
- Під таким "навісом" температура може піднятися до 20 градусів, що забезпечить дружні сходи.
Місячний календар:
- Деякі садівники орієнтуються на фази Місяця при посадці культур.
- Вважається, що це може впливати на врожайність.
- Найкращі дні для посадки кавунів та динь у 2024 році:
- Березень: 2, 29, 30.
- Квітень: 25, 26.
- Сприятливі дні: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27 (березень), 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30 (квітень).
Підготовка насіння:
- Перед посадкою насіння калібрують, відбраковують пошкоджені екземпляри та сортують за розміром.
- Щоб перевірити придатність насіння, його опускають в соляний розчин на 10 хвилин.
- Те, що спливло, викидають, а решту промивають та просушують.
Для кращого результату рекомендується також врахувати:
- Ваш клімат.
- Особливості ґрунту.
- Сорт кавуна або дині.
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