Коли потрібно змінювати оливу в двигуні авто: як її обрати

Експлуатація автомобілів може вимагати особливої уваги до регулярних технічних обслуговувань. Серед них однією з ключових процедур є заміна моторної оливи.

Видання Ampercar розповіло, як часто потрібно змінювати оливу у двигуні автомобіля. Більшість автовиробників рекомендує заміну моторної оливи кожні 15 тисяч кілометрів, проте цей інтервал може бути змінений у залежності від умов експлуатації авто.

Зокрема, при частій їзді в умовах заторів та високого навантаження двигуна, варто зменшити цей інтервал вдвічі та частіше змінювати оливу.

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Крім цього, іноді автовиробники включають до посібників з експлуатації автомобілів застереження, щодо заміни оливи. Існують автовласники, які заміняють оливу кожні 5-7 тисяч кілометрів, таке рішення експерти називають оптимальним.

Також важливо обирати якісні моторні оливи. Зокрема, не можна купувати найдешевшу оливу, оскільки вона може виявитися неякісною, що негативно вплине на роботу двигуна та призведе до поломки транспортного засобу.

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