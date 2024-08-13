Коли копати картоплю в 2024 році: найкращі дні для ідеального зберігання врожаю за місячним календарем

Час для збору картоплі варіюється залежно від різних умов. Важливими факторами є тип картоплі, кліматичні умови, період посіву та догляд за рослинами.

Оптимальний час для збору картоплі

Для ранніх сортів, які вживаються в їжу, ідеальний час для збору - це кінець червня або початок липня, приблизно через 15-20 днів після того, як картопля зацвіте. Якщо ж потрібно зберегти картоплю, то краще збирати її трохи пізніше - в середині або наприкінці липня. Середньостиглі сорти зазвичай готові до збору в кінці серпня або на початку вересня, тоді як пізні сорти збирають в кінці вересня або на початку жовтня.

Як розпізнати, що картопля готова до збору

Щоб визначити, коли саме копати молоду картоплю, відлічуйте 15-20 днів від моменту цвітіння, або навіть до трьох тижнів, якщо картопля здається замалою. Пізні сорти зазвичай копають через 2,5-4 місяці після посадки.

Першим сигналом до збору врожаю є стан бадилля. Якщо воно опало, це означає, що можна починати збирати картоплю. Коли картопля повністю дозріла, бадилля жовтіє та сохне.

Інші ознаки готовності включають легке відділення бульб від бадилля, товсту шкірку, яка не облущується, та розмір бульб, який відповідає характеристикам сорту.

Коли копати картоплю за місячним календарем у 2024 році

У серпні 2024 року найкращі дні для збору картоплі - це 14-20, 25, 29 та 30 числа. У вересні - це 1-2, 6-11, 15-21, 23-26 та 29-30 числа.

Рекомендації щодо збору картоплі

За тиждень до планованого збору картоплі, бадилля можна обрізати, залишивши близько 10 см від кореня, щоб полегшити процес збору та зміцнити картоплю. Також можна повністю скосити та спалити бадилля перед збором.

Збирати картоплю можна за допомогою лопати, але вилами це робити зручніше. Встроміть їх у землю на відстані 15–20 см від основи куща та обережно перевертайте грунт. Потім перевірте краї ямки, оскільки деякі бульби можуть бути там. Пошкоджену картоплю слід відокремити, оскільки її не можна зберігати надовго.

Якщо картоплю садили за допомогою мотоблока, то й збирати її краще таким же способом, налаштувавши його на потрібну глибину.

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