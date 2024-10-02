Коли і як садити часник на зиму: експерти назвали сприятливі дні у жовтні

Осіння пора – найкращий час для посадки озимого часнику. Саме цей вид часнику цінується за високу врожайність, довгий термін зберігання та стійкість до хвороб. Щоб отримати багатий урожай, важливо правильно підібрати час для посадки та дотримуватися кількох простих правил.

Ідеальний період для висаджування озимого часнику в Україні припадає на кінець жовтня. У цей час грунт вже достатньо охолонув, а ризик ранніх заморозків мінімальний. Якщо висадити часник занадто рано, він може пустити стрілку і не сформувати повноцінних цибулин.

Пізня посадка ж може призвести до того, що рослини не встигнуть зміцніти перед зимою.

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Перед посадкою необхідно підготувати ділянку. Грунт повинен бути пухким, родючим і добре дренованим. Рекомендується внести органічні добрива, такі як перегній або компост. Для профілактики хвороб, зубчики часнику перед посадкою можна обробити слабким розчином марганцівки.

Глибина посадки зубчиків становить близько 5-7 сантиметрів. Відстань між рядами має бути 25-30 сантиметрів, а між зубчиками в ряду – 15-20 сантиметрів. Після посадки грунт слід утрамбувати і полити.

Для отримання високого врожаю важливо забезпечити озимому часнику належний догляд. Регулярний полив, прополка та підживлення мінеральними добривами сприятимуть активному росту рослин і формуванню великих цибулин. Збирають озимий часник восени, коли листя почне жовтіти і відмирати. Правильно зібраний і збережений урожай може зберігатися протягом тривалого часу.

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