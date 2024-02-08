Кіно замість терапії: 5 фільмів які варто подивитись тим, хто шукає сенс життя

Всі ми рано чи пізно стикаємося з екзистенційними питаннями: сенс життя, наше місце в цьому світі, цінність наших вчинків. Іноді знайти відповіді на ці питання буває дуже складно.

Кіно може стати джерелом натхнення та опори у пошуку сенсу життя. Ці 5 фільмів з підбірки 24 каналу змусять вас замислитися, по-новому поглянути на світ і, можливо, знайти відповіді на деякі важливі питання.

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1. "Все завжди й водночас"

Евелін Вонг – звичайна жінка, яка веде затишне, але трохи нудне життя. Одного дня вона дізнається, що їй визначено врятувати весь світ! Це неймовірне пригода змусить Евелін переосмислити свої цінності, зрозуміти, що для неї дійсно важливо, і знайти в собі сили, про які вона навіть не підозрювала.

2. "Вічне сяйво чистого розуму"

Цей фільм розповідає про зворушливу історію кохання двох людей, які вирішили стерти з пам'яті всі спогади один про одного. Але чи можна дійсно втекти від своїх почуттів? "Вічне сяйво чистого розуму" змусить вас задуматися про природу кохання, про цінність спогадів і про те, чи можна двічі ступити в одну річку.

3. "Весна, літо, осінь, зима... і знову весна"

Цей медитативний фільм розповідає про життя буддійського монаха, який живе в гармонії з природою. Спостерігаючи за зміною пір року, ми разом з ним проходимо через всі етапи життя: від безтурботного дитинства до мудрої старості. "Весна, літо, осінь, зима... і знову весна" - це фільм, який дарує спокій, умиротворення і змушує задуматися про вічні цінності.

4. "Трикутник смутку"

Ця сатирична комедія розповідає про групу багатих людей, які опинилися на острові після корабельної аварії. Змушені виживати в диких умовах, вони втрачають всі свої звичні привілеї. "Трикутник смутку" - це фільм про соціальну нерівність, про цінність людського життя і про те, що дійсно важливо в цьому світі.

5. "Той, хто біжить по лезу 2049"

Цей науково-фантастичний фільм розповідає про світ майбутнього, де люди живуть пліч-о-пліч з реплікантами – штучними людьми. Поліцейський, який бореться з реплікантами, розкриває таємницю, яка може змінити хід історії. "Той, хто біжить по лезу 2049" - це фільм про сенс життя, про природу людини і про те, що значить бути живим.

Ці 5 фільмів – лише мала частина того, що може запропонувати нам кіно. Не бійтеся досліджувати, шукати нові стрічки, які змусять вас замислитися, відчути, пережити. І, можливо, одного разу ви знайдете той самий фільм, який переверне ваше життя.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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