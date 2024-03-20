Кожна насінина проросте та дасть врожай, якщо зробити це перед посадкою: секрети городників

У кожного справжнього городника під час підготовки до весняних садових робіт є одна мета – виростити міцну розсаду з жодної висадженої насінини. Секрет успішного вирощування лежить не лише у догляді за рослинами, а й у правильній підготовці насіння до посадки.

Як повідомили фахівці з "Агро Сіті", перед посадкою насіння замочують, щоб дати можливість рослині "прокинутися". Це полегшить процес проростання після того, як її насіння потрапить в ґрунт.

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1. Як правильно обрати насіння

Перед початком вегетаційного періоду, городники стикаються з вибором високоякісного насіння. Експерти рекомендують обирати якісне насіння, що зберігалося у відповідних умовах. Якщо ви купуєте насіння у магазинах, перевіряйте дату придатності.

2. Коли потрібно замочувати насіння

Хоча насіння вкрите органо-мінеральною оболонкою, замочувати його перед посівом чи пророщуванням все ж потрібно. Замочування рекомендується проводити за 1-2 тижні до посіву або перед ним, оптимально в період Місяця, що росте.

3. Процес замочування

Перед замочуванням важливо калібрувати насіння — сортувати його за розміром. Насіння замочують у теплій воді (22-25˚C), потім промивають водою і дезинфікують. Для дезінфекції можна використовувати перекис водню, перманганат калію або інші засоби.

4. Стимуляція росту

Стимулююча обробка гарантує високу схожість насіння. Для цього можна використовувати сік алое, картопляний сік або стимулятори зростання. Після замочування в стимулюючому розчині насіння промивають і можна відразу пророщувати або садити для отримання розсади.

Правильна підготовка насіння — це перший крок до успішного вирощування городніх культур. Завдяки відповідальному відбору і підготовці насіння, ваш врожай буде радувати протягом усього сезону.

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