Канадський підліток відтворив промінь смерті Архімеда (фото)

Канадський школяр Бренден Сенер вирішив перевірити, чи можливо було Архімеду підпалити римські кораблі за допомогою дзеркал. Сенер збудував мініатюрну модель "променя смерті" з нагрівальними лампами та дзеркалами.

Він виявив, що установка значно підвищила температуру цілі, що свідчить про те, що ідея Архімеда могла бути не такою вже й фантастичною. Однак Сенер зазначає, що для підпалу кораблів знадобилося б значно більше дзеркал і потужніше джерело тепла, пише SciencAlert.

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Інші дослідники також намагалися відтворити "промінь смерті" Архімеда, але з різним успіхом.

Історики не впевнені, чи дійсно Архімед використовував дзеркала для спалення римських кораблів, але дослідження Сенер показує, що це можливо.

Вчені та історики відзначають, що Архімед мав у своєму розпорядженні іншу зброю, яка була менш вибагливою та більш економічно ефективною. Дехто запропонував спалити римські кораблі парові гармати або запальні суміші.

Можливо, греки також використовували дзеркала, щоб засліпити моряків. Відбиваючі поверхні та вогняні човни могли злитися в наступні століття, можливо, створивши міф про промінь смерті.

Нагадаємо, в Іспанії знайшли печеру-гробницю, у якій лежали тисячі скелетів людей і тварин.

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