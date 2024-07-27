Календар садівника-городника на серпень 2024: що садити, що обрізати, сприятливі та несприятливі дні

Серпень – місяць активної роботи в саду та на городі, що потребує уваги до плодових дерев і овочевих культур. Перша важлива задача – підживлення плодових дерев. Яблуні, груші та сливи потребують додаткових добрив після збору врожаю, зокрема суперфосфату та сульфату калію.

Важливо також регулярно збирати падалицю, адже це допоможе уникнути розповсюдження хвороб і шкідників. Плоди, що обсипалися, варто збирати щодня і закопувати або вивозити з ділянки, повідомляє GradinaMax.

Для підтримки дерев, особливо з великим урожаєм, варто поставити підпірки під гілки. Це допоможе уникнути їх пошкодження під вагою плодів. Також необхідно обмотати місця контакту підпірок з гілками мішковиною для захисту кори.

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Обрізка пагонів малини після збору врожаю сприяє кращому плодоношенню наступного року. Важливо вирізати всі пагони, що вже дали плоди, на рівні з ґрунтом та прорідити пагони поточного року, залишаючи найсильніші.

Виноград також потребує обрізки у серпні. Вкорочення пагонів поточного року допоможе лозам визріти до початку холодів, що забезпечить кращу зимівлю та урожай наступного року.

На городі важливо прищипнути верхівки томатів, щоб направити всі сили рослин на визрівання плодів. Підкладання дощечок під кавуни та дині захистить плоди від підгнивання. Також можна сіяти скоростиглі овочі та зелень, а на звільнених грядках – сидерати для покращення ґрунту.

Місячний посівний календар для серпня 2024 року: що треба зробити в саду та на городі

1 серпня - підгодуйте багаторічні садові квіти та кімнатні рослини, прополіть бур'яни.

2-3 серпня - час для підживлення, поливу та обробки рослин від шкідників у саду та городі.

4 серпня - молодий місяць, рослини не турбувати, але складіть план посадок.

5-8 серпня - підготуйте ґрунт, підгодуйте рослини та посадіть посухостійкі культури, садові квіти, сидерати.

9-11 серпня - ідеальний час для розсадження багаторічників та сіянців дворічників.

12-13 серпня - поливайте та підгодовуйте рослини, доглядайте за томатами.

14-18 серпня - продовжуйте посадку квітів, дерев, чагарників, сидератів, збір урожаю та обробку рослин.

19 серпня - повний місяць, рослини краще не турбувати, плануйте майбутні посадки.

20-31 серпня - обробляйте сад та город, зберігайте врожай, перекопуйте грядки, поливайте та підгодовуйте рослини.

Цей календар допоможе раціонально розподілити час і ресурси для максимального врожаю.

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