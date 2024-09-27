Календар городника на осінь: коли і як сіяти озимий буряк, який сорт обрати

Посів буряків восени дозволяє отримати ранній врожай вже наступної весни. Це дає змогу зібрати овочі на кілька тижнів раніше, ніж зазвичай, що особливо актуально для тих, хто хоче насолоджуватися свіжими продуктами вже на початку сезону. Головне — вибрати правильний час і сорти, які підходять для підзимового посіву.

Фахівці радять використовувати холодостійкі й ранньостиглі сорти буряків, які не стрілкуються. Такі сорти здатні витримувати низькі температури і дають здорові сходи з настанням весняного тепла. Важливо пам'ятати, що врожай, вирощений таким способом, не підходить для довготривалого зберігання, тож його варто спожити швидше, пише Zemliak.com.

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Оптимальний час для осіннього посіву буряків — жовтень або листопад, коли температура повітря стабільно тримається на рівні +2°C, але не нижче -5°C. Важливо не поспішати із сівбою, адже якщо зробити це занадто рано, насіння може прорости через потепління, і перші морози знищать молоді сходи.

Для успішного посіву важливо вибрати добре освітлені ділянки без протягів. Ґрунт повинен бути родючим і добре підготовленим. Підготовку ділянки варто почати ще у вересні: перекопати ґрунт на глибину не менше 25 см, очистити його від бур'янів і внести добрива.

Посадка буряка. Джерело: dim-sad-gorod.com Посадка буряка. Джерело: dim-sad-gorod.com

Ось кілька важливих порад для тих, хто планує сіяти буряк під зиму. По-перше, вибирайте правильний час — посів можна проводити навіть при температурі ґрунту +2-4°C. По-друге, висівайте на 25-30% більше насіння, ніж навесні. І головне — використовуйте тільки холодостійкі сорти, такі як "Патрік", "Астар F1", "Борус" та інші.

Осінні сорти буряків мають свої переваги, проте для тривалого зберігання краще висаджувати весняні сорти. Якщо ж ви прагнете раннього врожаю, підзимовий посів стане чудовим рішенням, яке дозволить вам зібрати свіжі овочі раніше і насолодитися їхніми корисними властивостями вже у весняні місяці.

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