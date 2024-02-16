Календар магнітних бур на кінець лютого 2024: доведеться пережити ще два потужні шторми

Магнітні бурі сьогодні, 16 лютого 2024 року, знизили свою силу до К-Індексу 3, що відноситься до безпечного, зеленого рівня геомагнітних штормів. Однак вже незабаром вони сягнуть 5 балів – небезпечний, червоний рівень.

За даними центру Meteoagent, п'ятибальні шторми вдарять 18 та 19 лютого. Це будуть геомагнітні шторми, які матимуть вплив на метеозалежних людей та осіб з хронічними захворюваннями.

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Магнітні бурі: календар

Що означає магнітні бурі?

Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані викидами сонячної плазми. Ці викиди можуть впливати на роботу електромереж, супутників та систем зв'язку, а також на самопочуття людей.

Хто відчуває магнітні бурі?

Вплив магнітних бур відчувають:

Люди з метеозалежністю

Люди з хронічними захворюваннями

Люди похилого віку

Вагітні жінки

Діти

Як магнітні бурі впливають на людину?

Магнітні бурі можуть викликати:

Головний біль

Запаморочення

Нудоту

Слабкість

Зниження працездатності

Порушення сну

Загострення хронічних захворювань

Що пити коли магнітні бурі?

Під час магнітних бур рекомендується пити більше води. Зелений чай містить антиоксиданти, які можуть допомогти захистити організм від впливу магнітних бур. Можна спробувати відвар ромашки: має заспокійливий ефект і може допомогти при головному болю та порушеннях сну. Настій шипшини містить вітамін С, який може допомогти зміцнити імунну систему.

Також рекомендується:

Уникати стресів

Дотримуватися режиму дня

Займатися фізичними вправами

Приймати контрастний душ

Вживати їжу, багату на вітаміни та мінерали

Якщо ви відчуваєте сильний вплив магнітних бур, зверніться до лікаря.

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