Магнітні бурі сьогодні сягнули червоного рівня: як захиститися метеозалежним

На Землі триває магнітна буря червоного рівня небезпечності, яка розтягнулася на три доби. Сьогодні, 15 лютого, вона має завершитися.

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За прогнозом центру Meteoagent, до кінця лютого очікується ще дві потужні магнітні бурі. Попередньо, п'ятибальні шторми вдарять 18 та 19 лютого.

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Магнітні бурі: календар

Що означає магнітні бурі?

Магнітна буря виникає, коли сонячний вітер, що містить заряджені частинки, взаємодіє з магнітним полем Землі. Це може викликати різні явища, включаючи сяйво на півночі та півдні, зміни в магнітному полі Землі, а також радіозбої та перешкоди.

Хто відчуває магнітні бурі?

Найбільш чутливі до магнітних бур люди з метеозалежністю, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями, вагітні жінки та діти.

Як магнітні бурі впливають на людину?

Магнітні бурі можуть мати вплив на людину та різні аспекти її життя. Основні впливи включають настрій, сон та фізичне самопочуття.

Деякі люди повідомляють про зміни настрою та емоційний стан під час магнітних бур. Це може включати збудження, нервозність, або навпаки, втомленість та роздратованість.

Магнітні бурі можуть впливати на якість сну. Деякі люди можуть відчувати затруднення зі засипанням або перериваний сон під час таких подій.

Метеозалежні можуть відчувати фізичні симптоми, такі як головний біль, мігрень, головокружіння – все залежить від індивідуальної чутливості.

Що пити коли магнітні бурі?

Щодо того, що пити під час магнітних бур, немає конкретних рекомендацій. Проте важливо пити достатню кількість води та триматися подалі від надмірного споживання алкоголю або кави, що може підсилити можливі ефекти стресу та роздратування, які відчувають деякі люди під час магнітних бур.

Якщо ви маєте серйозні або тривалі симптоми погіршення самопочуття, краще звернутися до лікаря.

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