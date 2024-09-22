Яку собаку краще завести дитині: рейтинг добрих та веселих порід

При виборі собаки для сім'ї, особливо якщо є діти, важливо врахувати характер і особливості породи. Не всі собаки однаково підходять для спільного проживання з малюками, тому варто обирати породу уважно.

Видання Gudog опублікувало список із 10 найкращих порід собак, які чудово ладнають з дітьми та можуть стати вірними друзями для всієї родини.

На десятому місці у рейтингу опинився французький бульдог. Попри свій невеликий розмір, ці собаки мають веселий характер і багато енергії. Вони віддані, розумні й терплячі, що робить їх ідеальними для ігор з дітьми. Схожими рисами вирізняється і дев’яте місце рейтингу — ірландський сетер. Ця порода підходить для активних сімей, адже собаки завжди готові до довгих прогулянок і веселощів на свіжому повітрі.

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Бішон, що посів восьме місце, відомий своєю лагідністю та тишею. Він потребує лише коротких прогулянок і добре підходить для сімей, які шукають спокійного домашнього улюбленця. На сьомому місці — кавалер-кінг-чарльз-спаніель, відомий своєю ніжністю, спокоєм та відданістю. Ці собаки стануть справжніми друзями для дітей і даруватимуть багато любові.

Бішон. Джерело: pexels.com Бішон. Джерело: pexels.com

Ірландський сетер. Джерело: pexels.com Ірландський сетер. Джерело: pexels.com

Французький бульдог. Джерело: pexels.com Французький бульдог. Джерело: pexels.com

Американський стаффордширський тер’єр, або амстаф, потрапив на шосте місце. Хоча його часто вважають агресивним, ця порода насправді дуже доброзичлива, віддана та ідеально підходить для сімейного життя. П'яте місце зайняв бордер колі, відомий своєю розумністю та захисним інстинктом. Вони вимагають багато уваги та фізичної активності, але водночас є чудовими компаньйонами для ігор.

Бордер коллі. Джерело: pexels.com Бордер коллі. Джерело: pexels.com

Амстаф. Джерело: petsi.net Амстаф. Джерело: petsi.net

Кавалер кінг чарльз спаніель. Джерело: pexels.com Кавалер кінг чарльз спаніель. Джерело: pexels.com

На четвертому місці розташувався золотистий ретривер, одна з найпопулярніших порід для сімей. Спокійний, ласкавий і терплячий, ретривер стане ідеальним другом для дітей. Третє місце посів ньюфаундленд — великий, але дуже добрий і відданий пес, який, попри свої розміри, абсолютно безпечний для малюків.

Ньюфаундленд. Джерело: gudog.co.uk Ньюфаундленд. Джерело: gudog.co.uk

Золотистий ретривер. Джерело: pexels.com Золотистий ретривер. Джерело: pexels.com

Бордер коллі. Джерело: pexels.com Бордер коллі. Джерело: pexels.com

Друге місце дістався англійському бульдогу, якого можна вважати еталоном сімейної собаки. Вони не потребують особливого догляду та рідко гавкають, а їхня лінькуватість робить їх чудовими компаньйонами для спокійного сімейного життя. І, нарешті, перше місце заслужено займає лабрадор.

Лабрадор. Джерело: pexels.com Лабрадор. Джерело: pexels.com

Англійський бульдог. Джерело: pexels.com Англійський бульдог. Джерело: pexels.com

Ці собаки — справжні улюбленці по всьому світу. Вони доброзичливі, спокійні, слухняні та ідеально підходять для життя в родині з дітьми.

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