З ними проблем не буде: топ-5 порід собак із міцним здоров‘ям

Протягом останніх років багато людей завели собі нового пухнастого компаньйона. Зважаючи на те, що нині існує понад 200 порід собак, вибір ідеального чотирилапого друга може стати справжнім викликом, як зазначає The Scotsman.

Для тих, хто веде динамічний спосіб життя, краще зупинити свій вибір на більших за розміром собаках. Натомість, сім'ям з маленькими дітьми варто обрати породу, яка добре ладнає з малечею. Важливо також врахувати можливі проблеми зі здоров'ям, притаманні певним породам. Наприклад, бульдоги часто страждають на респіраторні недуги, а мопси схильні до очних інфекцій.

Безумовно, неможливо гарантувати, що у собаки не виникнуть проблеми зі здоров'ям, але деякі породи мають менший ризик захворювань порівняно з іншими. Якщо ви плануєте завести собаку і при цьому уникнути значних витрат на ветеринарні послуги, варто звернути увагу на 10 порід, які вирізняються міцним здоров'ям.

Австралійська вівчарка

Австралійська вівчарка. Джерело: Scotsman

Ця порода може претендувати на звання найздоровішої серед собак. Її представник на ім'я Блюї навіть потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найстаріший пес у світі, доживши до 29 років. Хоча довголіття не завжди означає відмінне здоров'я, австралійські вівчарки славляться своєю витривалістю та гарною фізичною формою.

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Пудель

Пудель. Джерело: Scotsman

Усі різновиди пуделів – стандартний, карликовий і той – відзначаються міцним здоров'ям. Вони можуть прожити до 18 років, а проблеми з суглобами та очима зазвичай з'являються лише у похилому віці.

Німецький пінчер

Німецький пінчер. Джерело: Scotsman

Ця порода не має специфічних захворювань, окрім звичайних проблем з очима та тазостегновими суглобами у старості. За умови регулярних фізичних навантажень та належного догляду, німецькі пінчери зазвичай живуть довго і здорово.

Чихуахуа

Чихуахуа. Джерело: Scotsman

Найменша у світі порода собак вважається однією з найздоровіших. У чихуахуа рідко зустрічаються породоспецифічні захворювання, хоча у старшому віці можуть виникнути проблеми з очима та серцем, що характерно і для людей похилого віку.

Гаванський бішон

Гаванський бішон. Джерело: Scotsman

Ця порода, що походить зі столиці Куби, як і більшість малих порід, має вищий ризик розвитку захворювань печінки та нирок порівняно з великими собаками. Однак, за винятком цього, гаванські бішони зазвичай залишаються здоровими протягом усього життя.

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