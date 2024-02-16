Яку саме вівсянку варто вживати зранку: відповідь дієтолога

Вівсянка – популярний сніданок, але чи дійсно вона корисна? Та яка від неї користь і шкода, як правильно готувати? Про це читайте далі.

Вівсяна каша – популярний сніданок, який вважають корисним і збалансованим. Дієтолог Людмила Гончарова розповіла, яка вівсянка буде корисною, а що краще не їсти зранку.

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Користь вівсянки:

Мікроелементи, органічні кислоти та вітаміни.

Сприятливий вплив на роботу організму.

Важливо:

Засвоюваність вівсянки залежить від способу приготування.

Краще готувати кашу на воді, а не на молоці.

Цілісне або плющене зерно корисніше, ніж пластівці.

Додавайте свіжі або заморожені ягоди/фрукти.

Найкорисніша вівсянка:

З цільного або плющеного зерна.

Приготована на воді.

З ягодами/фруктами.

Альтернативи вівсянці:

Пшоняна каша

Гречана каша

Кукурудзяна каша

Запечене м'ясо з салатом

Яйця з зеленню

Найгірший сніданок:

Рафіновані продукти: випічка, круасани, торти, цукерки, джеми, ковбаса, копчені сири.

Пам'ятайте:

Сніданок має бути з натуральних продуктів.

Вибирайте їжу, яку добре засвоює ваш організм.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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