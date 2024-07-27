Якою буде черговість проїзду автомобілів на перехресті: задача на знання ПДР (відео)

Водії білого автомобіля та вантажівки збираються повернути ліворуч, а водій зеленої машини проїхати прямо. На перехресті встановлено знаки пріоритету.

Якою буде черговість проїзду автомобілів? Про це розповіли pdr2024tests.

На дорозі зеленого автомобіля встановлено знак 2.1 "Дати дорогу". Перед водіями вантажівки та білого авто видно знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

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Оскільки вантажівка та білий автомобіль перебувають на головних дорогах, водій зеленого авто проїде останнім. Водночас знаки не визначають черговість для транспортних засобів на головній дорозі.

У такому випадку водії мають керуватися правилом "правої руки" – надати перевагу руху транспортному засобу, що наближається справа. Таким чином водій білого авто проїде другим, а вантажівки – першим.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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