Який колір постелі обрати, щоб не зіпсувати інтер‘єр спальні: поради від дизайнерів

При виборі постільної білизни багато хто керується виключно своїми уподобаннями щодо кольору та фактури. Однак, як показують дизайнерські фото, колір постільної білизни може істотно вплинути на загальне враження від спальні.

Про це пише 24 канал.

Чому важливо, щоб колір постільної білизни гармоніював із загальною гамою кольорів у спальні?

Це створює відчуття цілісності та гармонії. Коли всі елементи інтер'єру, включаючи постільну білизну, виконані в одній колірній гамі, спальня виглядає більш стильно та затишно.

Захищає від перевтоми. Коли колір постільної білизни контрастує з кольором стін, мозок постійно перемикається між двома різними відтінками. Це може призвести до перевтоми та погіршення якості сну.

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Як вибрати колір постільної білизни

Якщо ви хочете, щоб колір постільної білизни гармоніював із загальною гамою кольорів у спальні, вибирайте постільну білизну того самого відтінку, але світлішою або темнішою за фактичний колір стін. Такий варіант буде виглядати більш природно та елегантно.

Якщо ви хочете додати спальні яскравого акценту, можете вибрати постільну білизну яскравого кольору. Однак в цьому випадку важливо, щоб постільна білизна не була єдиним яскравим акцентом у спальні. Краще, щоб яскраві кольори були присутні і в інших елементах інтер'єру, наприклад, у текстилі, аксесуарах або меблях.

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