Як полегшити процес прання постільної білизни

Підтримувати свою постільну білизну в ідеальному стані може бути завданням, що вимагає часу та уваги. UAportal підготував ефективні та прості способи спростити процес прання.

Використання ароматичних кульок для сушіння

Одна з корисних порад – використовувати ароматизовані кульки для сушіння білизни. Вони допоможуть зберегти свіжий запах постільної білизни та зменшити статичну електрику без використання хімічних пом'якшувачів для білизни.

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Просто киньте кілька ароматичних кульок у пралку з білизною, після прання, і вона вийде з неї з чудовим запахом і напрочуд м'якою.

Ополіскувач з білим оцтом

Варто також подумати про те, щоб додати трохи білого оцту в цикл полоскання при пранні білизни. Це допоможе видалити будь-які застарілі запахи та стійкі плями, водночас зберігаючи білизну м'якою.

Просто додайте від 1/2 до 1 склянки білого оцту в цикл полоскання і насолоджуйтеся чистими та свіжими простирадлами без додаткових хімічних засобів.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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