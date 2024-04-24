Який продукт знижує ризик захворіти на рак вдвічі: науковці радять їсти це щодня

Нове дослідження, проведене вченими з Медичного коледжу штату Пенсільванія, показало, що більше споживання грибів пов'язане з меншим ризиком розвитку раку.

Систематичний огляд та метааналіз, опубліковані в журналі Advances in Nutrition. Аналізуючи дані понад 19 500 хворих на рак, дослідники вивчили зв'язок між споживанням грибів і ризиком розвитку раку, повідомляється на сайті Інституту раку штату Пенсільванія.

Висновки показали, що люди, які їли 18 грамів грибів (приблизно від 1/8 до 1/4 склянки) щодня, мали на 45% менший ризик розвитку раку порівняно з тими, хто не їв грибів.

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"Гриби є найбільшим дієтичним джерелом ерготіонеїну, який є унікальним і потужним антиоксидантом і захисником клітин", - сказав Джибріл М. Ба, аспірант кафедри епідеміології Медичного коледжу штату Пенсільванія. "Відновлення антиоксидантів в організмі може допомогти захистити від окисного стресу та знизити ризик раку".

Дослідження також показало, що найсильніший зв'язок був з раком молочної залози, при цьому люди, які регулярно їли гриби, мали значно нижчий ризик розвитку цієї хвороби.

"Загалом ці висновки надають важливі докази захисної дії грибів проти раку", - сказав співавтор Джон Річі, дослідник Інституту раку штату Пенсільванія та професор охорони здоров'я та фармакології. "Потрібні майбутні дослідження, щоб краще визначити задіяні механізми та конкретні типи раку, на які можна вплинути".

Це дослідження додає до зростаючого обсягу доказів, які свідчать про те, що гриби можуть мати ряд переваг для здоров'я.

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